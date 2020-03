Milan, non solo Upamecano: un altro talento con Rangnick

Se dovesse arrivare Rangnick, il Milan potrebbe pescare dal Lipsia: oltre a Upamecano c’è un altro profilo interessante che può far a caso dei rossoneri

Nonostante le smentite, la pista Ralf Rangnick resta la più accreditata per la nuova stagione. E’ l’Head of sport and development soccer del gruppo Red Bull il designato per il nuovo Milan: Gazidis è pronto ad affidargli il ruolo di tecnico e direttore sportivo per rilanciare il club rossonero.

Se dovesse accettare la proposta, sarà dunque il tedesco classe 1958 a gestire il prossimo calciomercato. Non è un caso che negli ultimi giorni è tornato di moda il profilo di Dayot Upamecano. Il francese classe 1998 ha un contratto in scadenza il 30 giugno 2021 e in estate potrebbe essere ceduto ad un prezzo relativamente basso.

Occhi in casa Lipsia

Facile pensare che Rangnick guarderà molto in casa Lipsia. Potrebbe guardare soprattutto ai giovani e proprio per questo un altro profilo da tenere in considerazione è quello di Lukas Klostermann.

Il difensore classe 1996 è un punto fermo della retroguardia dei tedeschi e la sua capacità di giocare sia al centro che come terzino destro, nonostante un fisico importante (1,90 m), lo hanno portato ad essere nel mirino di club prestigiosi come Bayern Monaco e Arsenal.

Klostermann ha un prezzo più basso di Upamecano ma come il francese ha un contratto in scadenza il 30 giugno 2021. Un’occasione da prendere al volo grazie ovviamente a Ragnick e ai suoi rapporti con il Lipsia.

