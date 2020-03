Corsa e circuiti: i compiti a casa di Ibrahimovic

Esercizi personalizzati per Zlatan Ibrahimovic: così il campione svedese cercherà di mantenersi in forma durante la sosta forzata.

Programma speciale d’allenamento per Zlatan Ibrahimovic. Il campione svedese è tornato in patria in questo periodo di sosta forzata per il rischio Coronavirus.

Ma, da gran professionista qual è, Ibra non smette di allenarsi e di mantenersi in forma in vista della ripresa. Il Milan gli ha inviato un programma fatto apposta per le sue esigenze, tenendo conto dei 38 anni appena compiuti.

Come scrive la Gazzetta dello Sport, rispetto ai compagni rossoneri Ibrahimovic lavorerà di più sulla forza muscolare. Pronta una scheda di circuit training, ovvero un allenamento a circuito di esercizi a tempo su forza e resistenza.

Il lavoro sulla corsa e sul riscaldamento sarà identico per lui e per gli altri calciatori del Milan, ma da casa Zlatan dovrà lasciare da parte la fase aerobica e concentrarsi più su quella muscolare, per tenersi in forze in vista del ritorno in campo.

Mentre si discute sul suo eventuale rinnovo di contratto, Ibrahimovic non perde occasione per dimostrare il professionista e campione che è sempre stato.

