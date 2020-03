Milan in quarantena: il programma di lavoro da casa

Ecco il programma inviato da Stefano Pioli e dal suo staff ai calciatori rossoneri, costretti a restare anche loro a casa per l’emergenza Coronavirus.

Il Milan, come tutte le altre squadre di Serie A, è in quarantena. Stop a partite ed allenamenti, per fronteggiare al meglio il pericolo Coronavirus.

La squadra di Stefano Pioli però non si ferma. Come riportato dal Corriere dello Sport, lo staff tecnico del Milan ha inviato a tutti i calciatori un programma d’allenamento da realizzare in casa.

Un allenamento base da 60 minuti, facilmente realizzabile tra le proprie mura domestiche. Esercizi a corpo libero, corda, cyclette e tapis-rulant. Una sorta di palestra ‘fai da te’ che permetterà ai calciatori del Milan di restare in forma.

Inoltre i medici del club hanno consigliato ai tesserati rossoneri di assumere un cocktail di medicinali ed integratori alimentari, una sorta di medicina speciale per non abbassare le difese immunitarie ed evitare rischi di contagio, anche con un semplice raffreddore.

Intanto il Milan ha spostato la ripresa degli allenamenti dal 17 al 23 marzo prossimo, anche se è probabile un’ulteriore proroga. I calciatori fremono, ma meglio riposare in casa qualche giorno in più piuttosto che esporsi al pericoloso virus del momento.

