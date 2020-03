Gazzetta – Milan, Rangnick più lontano. Gazidis si arrende

Ralf Rangnick non sarà il prossimo allenatore del Milan. Questa la rivelazione della Gazzetta dello Sport sull’uomo tanto apprezzato da Gazidis.

Molto difficilmente Ralf Rangnick sarà il prossimo allenatore del Milan.

Il tecnico-manager di origine tedesca fino a pochi giorni fa era considerato in pole per guidare il club rossonero. Addirittura qualcuno ha scritto di lezioni private d’italiano per imparare al meglio la lingua.

In realtà, secondo le rivelazioni della Gazzetta dello Sport, la candidatura di Rangnick sembra sempre più lontana. L’attuale D.S. del Lipsia non si è detto troppo entusiasta della proposta arrivata da Ivan Gazidis.

Pare che il Milan non fosse così pronto a concedere fondi e libertà illimitate a Rangnick per la rivoluzione tecnica che avrebbe preteso nell’accettare l’incarico rossonero.

Senza tali rassicurazioni, il manager classe ’58 difficilmente sbarcherà dalle parti di Milanello. Una piccola sconfitta per Gazidis, che aveva scommesso fortemente su Rangnick e sul suo modo di intendere e fare calcio.

Ma c’è chi è sicuro in un possibile riavvicinamento tra le parti, magari dopo la fine dell’emergenza Coronavirus. Non è un caso, infatti, che Zvonimir Boban abbia rilasciato determinate dichiarazioni su un presunto principio di accordo tra Gazidis e Rangnick.

