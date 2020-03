Auguri Trap! La bandiera del Milan compie 81 anni

Giovanni Trapattoni ha spento oggi 81 candeline. Tanti auguri a quella che è stata una vera bandiera del Milan in passato.

Tanti auguri Trap! Oggi Giovanni Trapattoni compie 81 anni, splendido traguardo per un vero e proprio mostro sacro del calcio italiano.

Tanti i riconoscimenti ed i messaggi di auguri recapitati all’ex calciatore e allenatore, uno che ha fatto letteralmente la storia del nostro calcio. Trap ha risposto su Twitter con grande fierezza:

Ringrazio tutti di cuore per gli auguri!

Vivere in isolamento non è facile, ma abbiamo il dovere di aiutare coloro che stanno lavorando duramente per contenere l’emergenza, limitando quei comportamenti che potrebbero peggiorare la situazione. pic.twitter.com/zJAAlI6NEE

— Giovanni Trapattoni (@giovanni_iltrap) March 17, 2020