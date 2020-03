Ralf Rangnick non ha ancora firmato con il Milan. Ci sono ancora diversi dubbi sul sul trasferimento in Italia, nonostante le parole di Zvonimir Boban poco tempo fa.

Ralf Rangnick arriverà al Milan? Lo scenario non è ancora chiaro. Dopo tante voci inerenti il suo approdo sicuro in rossonero, ne sono emerse anche altre che viaggiano in direzione opposta.

Zvonimir Boban ha dichiarato che Ivan Gazidis ha un accordo con il 61enne tedesco addirittura da dicembre. Tuttavia, una firma contrattuale non risulta ancora esserci. I contatti sono stati confermati dall’agente dello stesso Rangnick, che però ha smentito l’accordo per una collaborazione. La situazione non è chiara e definita.

Rangnick al Milan: ci sono dei dubbi

Oggi il quotidiano Tuttosport scrive che lo scoppio dell’emergenza Coronavirus può allontanare il tedesco al Milan. Lui è un manager che fa della programmazione la sua arma migliore, ma la sospensione e il rinvio dei campionati complicano tutto. Il calciomercato sarà ritardato e anche la preparazione estiva delle squadre.

Uno scenario che può avere ripercussioni sull’arrivo di Rangnick, figura dalla metodologia importante a livello di scouting e reclutamento dei giocatori. Nella sua testa ci sono dei dubbi, legati pure al budget del quale disporrà per costruire la squadra. Sa che l’approdo in un club come il Milan è un test fondamentale per la sua carriera. Di conseguenza, non vuole fallire. Una situazione di emergenza non è facile da gestire.

Nonostante alcuni ripensamenti sul trasferimento in Italia, Rangnick procede con lo studio della lingua italiana. Vuole farsi trovare pronto in caso di via libera alla firma con la società rossonera. Gazidis ed Elliott vorrebbero affidare a lui il rilancio del Milan. Nelle prossime settimane capiremo se il matrimonio si farà o meno.

