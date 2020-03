Napoli, De Laurentiis conferma Gattuso: Milik in uscita 

Napoli, Aurelio De Laurentiis traccia il programma futuro. Come riferisce SkySport, il presidente ha deciso di confermare Gennaro Gattuso in panchina e c’è una buona notizia per il Milan.

Napoli, sarà Gennaro Gattuso l’allenatore del futuro. Come infatti riferisce SkySport, nel pieno dell’emergenza coronavirus e con il campionato fermo, il club partenopeo, per quanto possibile, sta comunque provando a programmare il futuro.

E tra questo, adesso, c’è anche l’ex tecnico rossonero. Subentrato a Carlo Ancelotti lo scorso, il 43enne calabrese ha risollevato una squadra in ginocchio e ha convinto il presidente Aurelio De Laurentiis pronto a confermarlo in via definitiva.

Ingaggiato inizialmente con un contratto di 18 mesi, Rino è ora atteso a un rinnovo contrattuale che gli darà maggior stabilità e potere nei programmi partenopei. Sarà lui a coordinare il prossimo mercato partenopeo, il quale – riferisce l’emittente Tv – vede in uscita anche il nome di Arkadiusz Milik accostato al Milan in questi giorni.

Gattuso dunque raccoglierà in via definitiva l’eredità del suo maestro Ancelotti. Un rapporto, nonostante la staffetta e i vari mormorii, che non è cambiato come ha assicurato il tecnico azzurro in una recente intervista proprio a Sky.

Ecco quanto riferito da Ringhio di recente: “Carlo è sempre stato un punto di riferimento, sia prima da calciatore che adesso da allenatore. C’è grande rispetto e ci sentiamo tutt’ora. Il rispetto non è cambiato, l’amicizia nemmeno. E’ successo un qualcosa di strano (riferimento alla sostituzione, ndr), ma c’è rispetto, mi ha lasciato una grande squadra e siamo in contatto”.

