Diritti Serie A, Amazon fa sul serio: offerta in arrivo

Amazon guarda con interesse alla Serie A, ecco l’indiscrezione rivelata da Milano Finanza sul colosso di Seattle che “sogna” di spodestare il dominio di Sky.

La minaccia Coronavirus ha messo in pausa il mondo intero. Compreso il calcio. Ci sono ancora tanti dubbi sulla ripresa del campionato, se ci sarà. Oggi sono state ipotizzate nuove date. Gli organi competenti sono continuamente a lavoro per capire come salvare il salvabile.

Uno degli argomenti più interessanti sono i diritti tv. Che, in Serie A e non solo, rappresentano la maggior fonte di guadagno per i club. A breve verrà avviato il bando per la vendita del pacchetto 2021-2024 e, vista l’inevitabile crisi post-Coronavirus, non sono da escludere nuovi player.

Come scrive Milano Finanza oggi, fra le opzioni plausibili ci sarebbe Amazon. Stando alle indiscrezioni riportate, il gigante di Seattle starebbe già studiando questo tipo di investimento. Nella scorsa stagione Amazon ha acquistato un pacchetto di 30 partite della Premier League.

Al momento sono soltanto rumors ed ipotesi. Ma è chiaro che qualcosa da qui ai prossimi mesi può succedere. Amazon, come abbiamo visto con l’esempio Premier League, è molto attento al calcio e a questo mercato. Potrebbe sbarcare in Serie A? Vedremo.

