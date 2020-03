Milan, Daniel Maldini: “Sto bene, grazie dei calorosi messaggi”

Daniel Maldini, figlio di Paolo e giocatore del Milan, ha pubblicato un messaggio per i tifosi ringraziandoli del sostegno ricevuto in questo periodo.

Daniel Maldini è tra coloro che in queste settimane sono stati colpiti dall’ormai noto coronavirus Covid-19. Come lui, anche il padre Paolo. Per fortuna le loro condizioni di salute sono in progressivo miglioramento e presto saranno guariti al 100%.

Daniel Maldini tramite la sua pagina ufficiale Facebook ha voluto scrivere un post di ringraziamento e incoraggiamento: «Vi ringrazio tutti per i vostri calorosi messaggi , volevo avvisarli che sto bene, speriamo che passeremo questa situazione molto difficile dove siamo #IoRestoACasa».

Nei giorni scorsi anche papà Paolo aveva parlato tramite i suoi profili presenti sui social network. Il direttore tecnico del Milan aveva confermato che lui e il figlio stavano bene, pur essendo stati infettati dal coronavirus. La leggenda rossonera in un’intervista al Corriere della Sera ha poi approfondito la vicenda, spiegando che il Covid-19 non è una semplice influenza e raccontato come ha affrontato questa storia.

LEGGI ANCHE -> THEO HERNANDEZ DEVE CONFERMARSI AL MILAN: PARLA L’AGENTE