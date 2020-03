Plizzari e Pobega torneranno: il Milan crede in loro

Alessandro Plizzari e Tommaso Pobega dovrebbero far parte del Milan 2020/2021. Attualmente sono in prestito in Serie B e il club sembra volerli riportare alla base.

Il Milan nel prossimo calciomercato estivo dovrebbe puntare soprattutto sui giovani. Alcuni verranno acquistati e altri, invece, sono già di proprietà del club.

Tra coloro che hanno già un contratto con i rossoneri figurano Alessandro Plizzari e Tommaso Pobega. Entrambi in questa stagione sono in prestito in Serie B. Il portiere classe 2000 al Livorno, mentre il centrocampista classe 1999 al Pordenone. Due ragazzi molto interessanti che verranno aggregati alla squadra in estate.

LEGGI ANCHE -> COME SOSPENDERE L’ABBONAMENTO DAZN

La stagione di Pobega e Plizzari

Pobega ha vissuto un’annata da protagonista in Friuli. È diventato subito un titolare della formazione di Attilio Tesser, neo-promossa dalla Serie C e ora quarta nel campionato cadetto. Ha dato il suo contributo anche in termini di gol (5) e assist (3) nelle 22 presenze complessive. Il Milan spera che possa ripetere quanto fatto da Gaetano Castrovilli, che si è imposto in Serie B con la Cremonese prima di diventare importante nella Fiorentina.

Il giovane triestino è un centrocampista abbastanza completo e sembra avere il potenziale per fare bene anche in Serie A. Ovviamente, la maglia rossonera pesa e serve dimostrare di saperla indossare. Milano non è Pordenone, ma il ragazzo ha buona personalità ed è un grande lavoratore.

Per quanto concerne Plizzari, la sua stagione era partita con tante panchine e la svolta c’è stata solamente a fine novembre. Da allora è titolare della porta del Livorno al posto di Lukas Zima. 15 presenze totali messe insieme con ben 29 gol subiti. Purtroppo per lui la difesa toscana è la seconda più battuta della Serie B e dunque non può essere incolpato di tutte le reti al passivo. La squadra è terzultima in classifica e oggi retrocederebbe in Serie C.

Plizzari in estate può tornare al Milan, dato che nel parco portieri qualcosa dovrebbe cambiare. Gianluigi Donnarumma probabilmente partirà e anche il fratello Antonio dovrebbe fare lo stesso. Da capire pure il futuro di Pepe Reina, ora in prestito all’Aston Villa. A titolo temporaneo in rossonero è arrivato Asmir Begovic, che dovrebbe rientrare al Bournemouth. Il classe 2000 potrebbe trovare uno spazio.

LEGGI ANCHE -> MILAN, MONTE INGAGGI DA ABBASSARE: 5 ADDII CERTI