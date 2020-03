Zaracho attende segnali dal Milan: la situazione

Matias Zaracho ha detto sì all’ipotesi di un trasferimento al Milan, ma adesso l’operazione è bloccata. Il talento del Racing Avellaneda aspetta una chiamata dall’Italia.

Da mesi Matias Zaracho viene accostato al Milan e ritenuto uno dei possibili colpi del prossimo calciomercato estivo. Gli osservatori rossoneri lo hanno visionato nei mesi scorsi e sono rimasti colpiti positivamente.

Ci sono stati contatti con il suo agente Agustin Jimenez e il giocatore ha dato la sua disponibilità al trasferimento a Milano. Per il fantasista argentino classe 1998 si tratterebbe di un salto di qualità nella propria carriera. È legato al Racing Avellaneda, ma sogna una piazza più importante per il futuro.

Zaracho verrà acquistato dal Milan?

Fabrizio Romano, giornalista di Sky Sport, nella sua rubrica per calciomercato.com ha fatto il punto della situazione. L’operazione Zaracho risulta congelata a causa soprattutto dell’addio di Zvonimir Boban, che era un grande stimatore del talento argentino. Le strategie di mercato del Milan possono cambiare e non è detto che il 22enne fantasista possa rientrare nei piani.

Il club rossonero ha chiesto tempo, per il momento non è partita alcuna trattativa con il Racing Avellaneda. Questa scenario di stand-by permette alla concorrenza di inserirsi su Zaracho, che ovviamente valuta anche altre opzioni per il proprio futuro. Le proposte non gli mancheranno in estate.

L’argentino aveva fatto sapere al Milan di gradire la destinazione, ma adesso non dipende da lui. Dovrà essere il management rossonero a decidere se intavolare una trattativa per acquistarlo oppure no. Lui è in attesa.

