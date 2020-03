Maldini, 12 anni fa la sua ultima rete in Serie A – VIDEO

Maldini, 12 anni fa la sua ultima rete in Serie A –...

Esattamente in questo giorno, dodici anni fa, Paolo Maldini segnava la sua ultima rete nel campionato di Serie A contro l’Atalanta. Il 30 marzo è una data da ricordare per Paolo Maldini. Lo storico capitano del Milan ha infatti segnato esattamente dodici anni fa il suo ultimo gol della carriera in Serie A.

Non fu una giornata felice per il Milan. Era il 30 marzo 2008 e si giocava la 31.a giornata di campionato. A San Siro arrivava l’Atalanta di Luigi Delneri.

Non una bella stagione per il Milan di Carlo Ancelotti, campione d’Europa e del mondo in carica. Ma tutt’altro che brillante nell’annata di Serie A 2007-08.

Il pomeriggio di San Siro fu tutt’altro che felice per il Milan. Già nel primo tempo l’Atalanta dimostrò maggiore voglia ed organizzazione, andando persino avanti di due reti.

Prima Floccari e poi Langella distrussero le velleità del Milan. Il Diavolo fu capace di reagire solo nella ripresa: all’85’ minuto colpo di testa di capitan Maldini sugli sviluppi di un corner e pallone in rete.

Una mera illusione di rimonta, vanificata dal rigore che Coppola (poi terzo portiere del Milan) riuscì a parare ad Andrea Pirlo nel finale.

Una domenica da dimenticare per i colori rossoneri. Ma da ricordare per Maldini, che segnò la sua 29esima e ultima rete della carriera nel campionato italiano. La prima risaliva a Como-Milan del 4 gennaio 1987.

