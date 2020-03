Sky – Ibrahimovic andrà via, il sostituto è già in casa

Deciso il futuro di Zlatan Ibrahimovic: sarà lontano da Milanello. Ma al suo posto dovrebbe avere spazio un altro talento.

Arrivano ormai solo conferme: il futuro di Zlatan Ibrahimovic sarà lontano da Milanello.

Il campione svedese, con il contratto in scadenza a giugno prossimo, molto probabilmente non resterà al Milan. Per svariati motivi.

Come riportato da Sky Sport è tutto riconducibile alla scelta di austerity della società: puntare su un tetto ingaggi da massimo 2,5-3 milioni netti all’anno per i propri calciatori. Cifra che Ibra andrebbe a sforare forzatamente.

Senza dimenticare anche l’età anagrafica dello svedese: 38 anni compiuti. Troppi all’interno di quello che dovrebbe essere un nuovo progetto tecnico basato su giovani di prospettiva e pochi elementi sopra ai 28-30 anni.

Ibrahimovic dunque al passo d’addio. Ma su chi punterà il Milan per sostituirlo? La soluzione, secondo l’inviato Peppe Di Stefano, sarebbe già in casa: Rafael Leao.

L’attaccante portoghese dovrà dimostrare di valere l’investimento da quasi 30 milioni di euro della scorsa estate. Sarà il suo anno, con tanto di promozione al ruolo di titolare e possibile esplosione definitiva.

Leao ha qualità e caratteristiche molto diverse da Ibrahimovic. Ma nel suddetto progetto giovani dovrebbe diventare un punto fermo. Sperando che la vicinanza di Ibra in questi mesi lo abbia fatto crescere, mentalmente e tecnicamente.

