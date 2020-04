Sportmediaset – Futuro Ibrahimovic: lo svedese aspetta una nuova proposta

Le ultime sul futuro di Zlatan Ibrahimovic. L’attaccante si allena in Svezia e già sembra pronto a pensare al post-Milan.

Zlatan Ibrahimovic è in Svezia. Si allena in casa, come tutti i suoi colleghi e preferisce non pensare al calcio giocato, bensì attende che si risolva l’emergenza Coronavirus.

Ma è impossibile non parlare del suo futuro professionale. Il contratto con il Milan scade il 30 giugno prossimo. E secondo Sportmediaset Ibra sa già che il club rossonero è ormai il passato.

Difficile che lo svedese possa restare a Milanello, visto che non rientra per costi e per età nel progetto giovani voluto da Ivan Gazidis.

In molti si domandano cosa deciderà di fare un campione come Ibrahimovic. L’ipotesi del ritiro dal calcio giocato a 38 anni non sembra così assurda, come paventato anche da Mino Raiola.

Ma Ibra, prima di decidere per lo stop definitivo, vuole aspettare. Attenderà che arrivino proposte allettanti alle proprie orecchie, magari per poter continuare a giocare e terminare la lunga carriera in bellezza.

Certo è che Ibrahimovic non accetterà qualsiasi offerta, bensì ha bisogno di qualcosa che lo stimoli, anche a livello contrattuale. Ad oggi la terza ipotesi, ovvero il rinnovo con il Milan, sembra qualcosa di assolutamente remoto e improbabile.

