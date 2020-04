Milan, sfida all’Inter per un gioiello del Verona

Il club rossonero sfida in un derby di mercato l’Inter. Un talento dell’Hellas Verona nel mirino di entrambe le squadre milanesi.

Sono di oggi le voci di un interessamento della Lazio per Alessio Romagnoli. E chissà che il capitano del Milan non sia tentato dall’idea di giocare nella squadra per cui tifa da sempre.

Ovvio dunque che i rossoneri debbano iniziare a muoversi sul mercato per un eventuale sostituto. A prescindere dal destino di Romagnoli, il Milan cercherà un centrale giovane e di prospettiva per la prossima stagione.

Il nome ideale, secondo Calciomercato 24, potrebbe essere quello dell’italo-albanese Marash Kumbulla. Si tratta di uno dei più promettenti stopper della Serie A, titolarissimo nell’Hellas Verona.

Kumbulla però fa gola a diversi club italiani di prima fascia. Uno su tutti l’Inter di Antonio Conte, che al pari del Milan starebbe valutando un innesto giovane per la propria retroguardia.

Può scatenarsi un derby di mercato per il talento di origine kosovara. Ma il Milan rischia di partire in svantaggio: il Verona infatti cederebbe Kumbulla solo a patto di trattenerlo in prestito almeno fino al 2021.

I rossoneri invece vorrebbero un difensore pronto e subito utilizzabile per la prossima stagione. L’Inter al contrario potrebbe invece sfruttare la formula proposta dall’Hellas: acquistare subito Kumbulla e lasciarlo in Veneto per un’altra annata, visto che Conte potrebbe ‘consolarsi’ con un innesto di maggiore esperienza.

Una cosa è certa: il profilo di Kumbulla appare ideale per il Milan che verrà. Giovane, già maturo per la Serie A e con un ingaggio ampiamente dentro i parametri stabiliti da Ivan Gazidis.

