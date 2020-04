Dalla Spagna: lascerà il Barcellona, nuovo tentativo del Milan

Uno dei calciatori più forti del Barcellona dovrebbe lasciare il suo club in estate. E il Milan è pronto a farci più di un pensierino.

Ivan Gazidis non esclude colpi di esperienza e classe per il nuovo progetto Milan. Sarà si incentrato sui giovani, ma se dovesse esserci l’occasione di acquistare un campione più esperto, non ci si tirerebbe indietro.

Ecco perché dalla Spagna sono sicuri: il Milan farà un nuovo tentativo in estate per Ivan Rakitic. Lo scrive l’edizione odierna de El Mundo Deportivo.

L’altro ieri l’ex d.s. Massimiliano Mirabelli ha rivelato con un retroscena di calciomercato di aver parlato con Rakitic qualche anno fa, provando a convincerlo (con buone speranze) ad accettare l’offerta del Milan.

E anche lo scorso anno Zvonimir Boban ha fatto un tentativo teorico per cercare di portare il connazionale a Milanello. Ma al momento Rakitic ha sempre preferito continuare a giocare nel Barcellona.

Il classe ’88 però pare destinato a lasciare la Spagna a fine stagione. Un’occasione di calciomercato ghiotta per la squadra rossonera. Rakitic inoltre si è detto in passato molto intrigato dall’idea di indossare il rossonero.

Un’opzione da valutare, anche se il Milan dovrà fare uno sforzo economico: Rakitic guadagna più di 7 milioni netti a stagione. Le parti dovranno venirsi incontro per raggiungere l’accordo definitivo in vista della prossima stagione.

