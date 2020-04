Sky – Rangnick-Milan, ecco cosa manca per l’intesa

Ralf Rangnick è sempre vicino al club rossonero, ma manca qualcosa prima di poter celebrare l’accordo per il nuovo allenatore.

C’è sempre Ralf Rangnick in cima ai desideri del Milan per la panchina rossonera. Lo ha confermato l’esperto di mercato Gianluca Di Marzio a Sky Sport.

Il manager tedesco è pronto ad affrontare una nuova avventura italiana a 360°. Dopo aver passato gli ultimi anni come direttore generale di Lipsia e Salisburgo, ha voglia di tornare in panchina, caldeggiato da Ivan Gazidis.

Milan e Rangnick vicinissimi? Sì, ma non troppo. Visto che secondo le ultime indiscrezioni manca ancora l’accordo totale tra le parti.

Contatti continui, ma non c’è l’ok riguardo al budget di mercato in vista della prossima stagione. Rangnick chiede una cifra alta per rivoluzionare la rosa e portare diversi talenti da lui già adocchiati. Il Milan non vorrebbe esagerare con gli investimenti, viste anche le perdite dovute al Coronavirus.

La strada è comunque spianata. Anche se Di Marzio non ignora le opzioni Marcelino e Luciano Spalletti: entrambi sono stati contattati dal Milan ad ottobre per sostituire Marco Giampaolo, ma sono arrivate risposte negative. Se ne riparlerà a giugno, ma solo se Rangnick non dovesse trovare l’accordo definitivo.

