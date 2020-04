Sky – Rinnovo Bonaventura, arriva la decisione: futuro segnato

Giacomo Bonaventura vedrà scadere il proprio contratto con il Milan a giugno prossimo: ecco la decisione del club rossonero.

Destino segnato per Giacomo Bonaventura. Le ultime news lanciate da Sky Sport sembrano indicare quello che sarà il futuro del centrocampista.

Bonaventura ha il contratto in scadenza a giugno 2020. Mancano pochi mesi alla scadenza ed il Milan pare aver preso una decisione: non cercherà di rinnovare l’accordo con il classe ’89.

Una scelta impopolare forse, ma ormai piuttosto ovvia: Bonaventura non viene più considerato un pezzo forte della rosa rossonera, forse anche per via del suo recente e lungo infortunio alla cartilagine del ginocchio.

Le trattative con Mino Raiola sono ormai interrotte, anche perché Bonaventura avrebbe già ricevuto diverse proposte interessanti da altri club, come Roma, Lazio, Torino e Napoli.

Il suo futuro sarà quasi certamente lontano da Milanello. Dopo sei anni dal suo arrivo (era l’estate 2014) il numero 5 lascerà il club rossonero a parametro zero.

Un peccato, visto che sarà dura per il Milan trovare un centrocampista dinamico, esperto e molto legato all’ambiente come lo è Bonaventura.

Ora non resta che vedere quale sarà la scelta di Bonaventura, che ha proposte anche dall’estero. E soprattutto capire su chi punterà il Milan che verrà in mezzo al campo.

