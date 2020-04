Sky – Donnarumma, futuro da decidere presto: i motivi

Il futuro di Gianluigi Donnarumma rischia di essere segnato. Il portiere è il primo possibile sacrificato di lusso per la prossima stagione.

Il calciatore che conta il maggior numero di dubbi riguardo il proprio futuro professionale è Gianluigi Donnarumma.

Il portiere del Milan e della Nazionale italiana è considerato un talento assoluto, uno dei migliori estremi difensori in circolazione. Peccato che il club rossonero rischi di perderlo a breve.

Luca Marchetti, esperto di calciomercato di Sky Sport, ha parlato così del suo destino: “Donnarumma ha il contratto in scadenza a giugno 2021. Se il Milan vuole e deve monetizzare, dovrà sacrificarlo nella prossima sessione di mercato, per non rischiare di perderlo a 0 euro”.

Cosa già risapute, ma arrivano conferme: il Milan rischia seriamente di dover cedere Donnarumma entro la prossima stagione. Ad oggi infatti appare molto ardua valutare il rinnovo di contratto del portiere classe ’99.

Un futuro da decifrare il più presto possibile, perché il Milan non deve e non può pensare di perdere Gigio a parametro zero tra circa un anno. Dopo il caos Coronavirus, la priorità del club sarà quella di dialogare con Donnarumma e capire quale sia la soluzione migliore.

