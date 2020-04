Ibrahimovic si allena in Svezia: ok del Milan

Zlatan Ibrahimovic ha fatto parlare di sé per avere cominciato ad allenarsi in Svezia. Ma il Milan sarà d’accordo?

Ha fatto molto parlare di sé ieri Zlatan Ibrahimovic. L’attaccante del Milan è stato immortalato dai canali ufficiali dell’Hammarby mentre era in campo ad allenarsi.

Nonostante tutti i calciatori della Serie A italiana siano costretti a restare in casa per l’emergenza Covid-19, Ibra ha scelto di tornare in patria, in Svezia, e lavorare sul campo con il club del quale possiede il 50% delle quote.

Pare comunque che sia arrivato l’ok del Milan. Il club rossonero, proprietario del suo cartellino fino al 30 giugno prossimo, ha approvato la scelte di Ibrahimovic di allenarsi con un’altra squadra.

In Svezia i campionati sono fermi, ma le squadre possono lavorare nei propri centri sportivi, in attesa di decisioni ufficiali sulla ripresa. Ibra ne ha approfittato, con il benestare del Milan.

Un segnale che fa ben sperare i rossoneri e tutti i fan del centravanti svedese. Ibrahimovic ha voglia di campo e di pallone, allontanando così le voci su un suo prossimo ritiro dal calcio giocato.

LEGGI ANCHE -> LE ALTERNATIVE IN PORTA A DONNARUMMA