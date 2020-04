Gollini nuova idea per la porta: la strategia del Milan

Pierluigi Gollini è l’ultimo nome accostato al club rossonero per sostituire Gianluigi Donnarumma in caso di cessione la prossima estate.

Il Milan vuole pescare il suo nuovo numero uno dall’Italia. Niente acquisti esotici o scommesse estere: i dirigenti preferiscono un portiere già abituato alla Serie A.

Probabilmente Gianluigi Donnarumma saluterà il Milan nell’estate 2020, anche per evitare una sua partenza a costo zero successiva. E per sostituirlo si fa anche il nome di Pierluigi Gollini, titolare dell’Atalanta.

Un portiere cresciuto moltissimo negli ultimi anni, che ha scalato le gerarchie ed è divenuto protagonista all’interno della squadra rivelazione di Gian Piero Gasperini.

LEGGI ANCHE -> IBRAHIMOVIC SI PUO’ ALLENARE IN SVEZIA: ECCO PERCHE’

Secondo Tuttomercatoweb.com Gollini è l’ultimo nome sul taccuino del Milan per un eventuale innesto tra i pali. Al momento l’Atalanta non considera una sua cessione, ma si parla di una valutazione da 17-18 milioni di euro.

Gollini è un profilo ideale per il Milan che vorrà puntare sui giovani talenti e su calciatori di prospettiva. Il classe ’95 piace non poco: i rossoneri preparano la strategia.

In primo luogo i dialoghi con l’Atalanta sono ottimi. Basti guardare i tanti affari sull’asse Milano-Bergamo, ultimo in ordine di tempo quello che ha portato Mattia Caldara in nerazzurro a gennaio scorso.

Ancor più proficui i rapporti tra il Milan e l’agente di Gollini, ovvero Giuseppe Riso, che da anni è il benvenuto nella sede di via Aldo Rossi per parlare dei suoi assistiti.

Infine c’è l’ipotesi per l’Atalanta di riportare a casa il giovane e talentuoso portiere Marco Carnesecchi, classe 2000 in prestito a Trapani e già nel giro della Nazionale Under-21.

Se l’Atalanta dovesse dare fiducia a questo ventenne di prospettiva potrebbe anche dare il via libera alla cessione di Gollini, che accetterebbe di buon grado di sostituire Donnarumma nel Milan.

LEGGI ANCHE -> FUTURO ALLENATORE MILAN: I CALCIATORI SI DIVIDONO