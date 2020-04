Emerson de Souza, terzino destro del Barcellona in prestito al Betis Siviglia, è finito nel mirino del Milan. Il brasiliano è un profilo preso in considerazione.

Se la fascia sinistra del Milan ha in Theo Hernandez una garanzia, invece a destra le cose sono diverse. Andrea Conti e Davide Calabria non hanno particolarmente convinto in questa stagione.

Se l’ex Atalanta ha la parziale giustificazione di essere reduce da due stagioni senza quasi giocare, causa infortuni, invece ha sorpreso l’involuzione del compagno. In vista del prossimo calciomercato estivo il Milan valuta l’eventuale acquisto di un nuovo terzino destro.

Calciomercato Milan, piace Emerson de Souza

Secondo quanto rivelato dal quotidiano spagnolo Mundo Deportivo, il Milan ha messo gli occhi su Emerson de Souza. Si tratta di un brasiliano classe 1999 di proprietà del Barcellona, ma in prestito al Betis Siviglia.

Molto buona la stagione dell’ex terzino dell’Atletico Mineiro, che ha realizzato 3 gol e 5 assist nelle 24 partite giocate con la squadra andalusa. L’intesa firmata tra il Betis e il Barcellona prevede che il giocatore rimanga in prestito a Siviglia fino al giugno 2021. Da capire se l’accordo possa venire interrotto prima, eventualmente.

Emerson de Souza non piace solamente al Milan. Anche Inter e Tottenham sono sulle sue tracce. Il Barça nel corso della stagione ha seguito con interesse il proprio giocatore e dovrà valutare se dargli una chance in futuro oppure optare per una cessione.

Il Barcellona ha investito 12 milioni di euro per acquistarlo dall’Atletico Mineiro nell’estate 2019. Il brasiliano sogna di vestire la maglia blaugrana, ma non è esclusa un’altra destinazione.