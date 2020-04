Milan, senti Commisso: “Elliott ha fatto un grande affare”

La rivelazione di Rocco Commisso, attuale patron della Fiorentina, sul tentativo di acquistare le quote rossonere in passato.

Rocco Commisso voleva il Milan. Una notizia non proprio originale né nuova, visto che è noto da tempo come l’imprenditore italo-americano abbia provato la scalata alle quote rossonere.

Oggi, interpellato da Telelombardia, Commisso ha svelato alcuni dettagli proprio riguardo al suo tentativo di qualche anno fa: “Ho lavorato con impegno per prendere il Milan. Ma non andò a buon fine, Yonghong Li non si fece vivo. Forse non mi voleva neanche incontrare…”

L’acquisizione del Milan è un affare, parola di Commisso: “Ho virato sulla Fiorentina e sono soddisfatto, voglio restare qui a vita. Ma Elliott Management ha fatto un affare, ha preso il Milan a cifre più basse rispetto a quelle che avevo proposto io”.

E chissà che un giorno, quando il fondo Elliott decida di mettere in vendita le quote Milan, il nome di Commisso e dei suoi soci statunitensi non possa tornare d’attualità.

