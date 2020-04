Sportmediaset – Milan-Tonali, questione di cuore: affare possibile

Il Milan spinge per avere Sandro Tonali e battere la concorrenza di altri club italiani. I rossoneri punteranno sulla passione milanista del calciatore.

Tutti pazzi in Serie A per Sandro Tonali. Il regista del Brescia è considerato il miglior centrocampista di prospettiva del calcio italiano.

Tonali è un classe 2000 che fa gola a molti top club. In primis a Inter e Juventus, ma anche Napoli e Roma hanno sondato in passato il terreno per il giovanissimo centrocampista, già nel giro della Nazionale maggiore.

Ma Sportmediaset tiene conto anche della pista Milan. Forse tra tutti quelli citati è il club con meno possibilità di investimento, visti i noti problemi economici e l’obbligo di riportare i conti in positivo.

Il Milan però punterà su questioni di ‘cuore‘. Tonali infatti è un grande tifoso rossonero, ha sempre ammesso di stimare particolarmente Rino Gattuso e di aver avuto una passione fin da piccolo per i campioni milanisti.

Il talento di Lodi potrebbe dunque dare priorità al Milan, che oltre ad accoglierlo come un campioncino in erba gli garantirebbe un posto da titolare immediato, al contrario di Inter o Juve.

L’affare è dunque possibile, soprattutto con un progetto che punti ai giovani e alla qualità del gioco. Il Milan proverà certamente a farlo, magari con Ralf Rangnick al timone. L’unico scoglio: i 50 milioni di euro che il Brescia di Massimo Cellino chiede per il cartellino di Tonali.

LEGGI ANCHE -> MAXI LOPEZ E IL RETROSCENA SUL TRASFERIMENTO AL MILAN