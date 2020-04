Calciomercato Milan, Raiola insiste: via Donnarumma, dentro Benitez

Mino Raiola potrebbe portare un nuovo numero uno al Milan. Se partisse Donnarumma, spazio ad un portiere straniero.

Mino Raiola fa e disfa. Il noto procuratore italo-olandese potrebbe decidere il futuro della porta del Milan.

Come è noto Gianluigi Donnarumma è uno dei gioielli della sua scuderia. Il portiere attuale del Milan vedrà il contratto scadere a giugno 2021, ma al momento sembra molto arduo vedere Gigio vicino al rinnovo.

In caso di cessione durante la prossima sessione di calciomercato, il Milan potrebbe sostituire Donnarumma con un altro calciatore assistito da Raiola: il portiere argentino Walter Benitez.

Un nome già sentito in orbita rossonera in tempi recenti. Benitez è in scadenza con il Nizza ed è stato inserito tra i papabili nuovi estremi difensori per il Milan del futuro.

Il classe ’93 è un titolarissimo della formazione della Riviera, ma lascerà i francesi a luglio prossimo. Il Milan starebbe valutando il suo acquisto, capace di rientrare pienamente nei parametri richiesti.

Benitez è un portiere giovane ma già molto esperto, visto che è stato anche titolare dell’Under-20 argentina. Percepisce meno di 2 milioni di euro netti a stagione e sarebbe pronto a sostituire Donnarumma.

Raiola spinge dunque per ‘regalare’ il cartellino a costo zero di Benitez al Milan. Una sorta di contentino per la possibile partenza di Donnarumma, per il quale l’agente ha già avuto diversi dialoghi con club di livello internazionale.

