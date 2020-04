Milan, si complica Milik: interviene Sarri

I rossoneri devono stare attenti: il polacco Milik è finito nel mirino del suo vecchio allenatore, che lo vorrebbe con sé in futuro.

In attesa della ripartenza del calcio giocato, il Milan sta valutando diversi profili per il futuro. Uno in particolare riguarda il reparto d’attacco.

Arkadiusz Milik potrebbe essere il nome ideale per sostituire Zlatan Ibrahimovic al centro dell’attacco. Se lo svedese dovesse, come sembra, lasciare a fine contratto il Milan potrebbe puntare proprio il polacco.

Milik è in scadenza a giugno 2021 con il Napoli. E ad oggi si dice che difficilmente potrà arrivare un rinnovo, vista la mancanza di un accordo tra le parti.

Ma c’è una notizia non troppo positiva: secondo Tuttosport si sarebbe inserita anche la Juventus nella caccia a Milik. I bianconeri sfidano dunque il Milan per il numero 99.

E’ stato personalmente Maurizio Sarri a fare il nome di Milik per rinforzare l’attacco bianconero. Il tecnico toscano lo ha già allenato ai tempi del Napoli e per questo motivo conosce le sue qualità, sapendo anche cosa potrà dare alla sua Juve.

Milik inoltre ringiovanirebbe il reparto offensivo dei campioni d’Italia, sarebbe un’ottima spalla per Ronaldo e Dybala e gradirebbe il trasferimento. Una bella gatta da pelare per il Milan, che pensava al polacco come la scelta ideale per il futuro.

