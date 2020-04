Sky – Rientri Milan: dubbi Kessie e Ibrahimovic

Inizia il rientro dei calciatori rossoneri dopo il periodo di quarantena. Gli elementi che sono all’estero torneranno da oggi a Milano.

Si attendono decisioni definitive e precise sulla ripresa dei campionati. Ma nel frattempo i vari club di Serie A cominciano ad attrezzarsi per i futuri allenamenti.

Il Milan, come riportato da Sky Sport, vanta diversi calciatori che sono tornanti nei rispettivi paesi d’origine, per passare il periodo di lockdown accanto ai propri cari.

Da oggi via ai rientri in città. Già nella giornata odierna è previsto il ritorno di Kjaer, Begovic, Saelemaekers, Calhanoglu, Leao e Bennacer.

Domani invece sarà il turno di altri elementi stranieri, come Castillejo, Krunic, Paquetà e Rebic. Ovviamente gli italiani sono già presenti in loco e pronti a spostarsi a Milanello per i controlli di rito e successivamente per gli eventuali allenamenti.

Dubbi invece per due calciatori: non è ancora certa la data del rientro in città per Franck Kessie e Zlatan Ibrahimovic. Situazione più complicata per entrambi i giocatori rossoneri, che dunque non ritorneranno in Italia in queste ore.

Si ipotizza che il problema per Kessie sia la difficoltà o l’apprensione per gli spostamenti da una zona delicata come l’Africa centrale (è in Costa d’Avorio), mentre Ibra potrebbe valutare di restare a Stoccolma ancora qualche giorno per continuare il programma d’allenamento con l’Hammarby.

LEGGI ANCHE -> TESORETTO MILAN PER RANGNICK: GLI OBIETTIVI