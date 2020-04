Dalla Spagna: Milan su Fekir, ma il prezzo è altissimo

Il centrocampista francese Nabil Fekir è sempre nel mirino dei rossoneri. Ma il Betis Siviglia chiede una cifra molto alta.

Dalla Spagna sono sicuri: il Milan è uno dei club internazionali maggiormente interessati alle prestazioni di Nabil Fekir, centrocampista del Betis Siviglia.

Un nome che circola da tempo, come confermato oggi dal sito web AS.com. Per la stampa iberica sono proprio i rossoneri assieme all’Arsenal a sfidarsi in maniera concreta per il cartellino del francese.

Ma il costo dell’operazione appare molto elevato. Pare che il Betis pretenda almeno 50 milioni di euro pur di cedere Fekir durante la prossima sessione di calciomercato. Ed i motivi riguardano una clausola particolare.

LEGGI ANCHE -> GIAMPAOLO, L’ACCUSA AL MILAN ARRIVA DAL FRATELLO

Il Betis lo scorso anno ha prelevato Fekir dall’Olympique Lione per 20 milioni circa, più il 20% della plusvalenza su un’eventuale prossima rivendita del calciatore.

Dunque per evitare di incassare cifre basse e poco fruttuose, il club andaluso ha fissato a 50 milioni il prezzo del cartellino di Fekir, che dopo una buona stagione in Liga potrebbe già fare le valige verso piazze più prestigiose.

Per il Milan sarebbe un esborso davvero esagerato, soprattutto dopo l’emergenza Coronavirus che ha segnato perdite evidenti in tutto il settore. Eppure il profilo di Fekir piace molto e appare idoneo per il progetto futuro guidato da Ivan Gazidis.

LEGGI ANCHE -> KOKORIN SI PROPONE AL MILAN