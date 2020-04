Tuttosport – Milan-Emerson, arrivano conferme

Conferme sull’indiscrezione di ieri che riguarda Emerson, terzino brasiliano del Betis Siviglia finito nel mirino del club rossonero.

Conferme in arrivo. Il Milan fa sul serio per Emerson Aparecido Leite, terzino destro del Betis Siviglia finito sul taccuino degli osservatori rossoneri.

Già ieri si era parlato di primi contatti tra il club rossonero ed il Barcellona, squadra che detiene la proprietà del cartellino di Emerson. Oggi Tuttosport conferma tali indiscrezioni, con il Milan seriamente interessato a questo profilo.

L’idea è quella di un colpo alla Theo Hernandez. Non a caso è Paolo Maldini ad aver visionato personalmente le qualità di Emerson, che si sta ben comportando con la maglia del Betis.

Il classe ’99 brasiliano ha un contratto di prestito con gli andalusi sino al giugno 2021, ma il Milan proverà a convincere sia il Barça che il Betis ad interrompere anzitempo tale accordo e portare subito il terzino a Milanello.

Sulla corsia destra i rossoneri vogliono un innesto importante. Andrea Conti e Davide Calabria non hanno convinto e non rappresentano certezze per il futuro. Il profilo di Emerson è considerato invece ideale per dare sicurezza e qualità alla retroguardia.

Il costo dell’operazione potrebbe essere di 20 milioni di euro, la stessa cifra spesa per Theo un anno fa. Con la differenza che oggi il francese vale tre volte tanto.

