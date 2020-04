In Germania sicuri – “Ibra-Rangnick, matrimonio impossibile”

Gli esperti di calcio dalla Germania sono convinti che nel possibile Milan di Ralf Rangnick non ci sarà spazio affatto per Ibrahimovic.

Il dualismo Ralf Rangncik–Zlatan Ibrahimovic fa parlare da tempo, soprattutto se il tedesco dovesse diventare prossimo allenatore e manager del Milan.

Due anime che secondo molti appaiono inconciliabili. Rangnick punterebbe sui giovani e non sulle ‘prime donne’. Ibra, come è noto, appare invece come un leader naturale e sopra le righe.

A dare la sua idea oggi è stato il giornalista tedesco Carsten Fuß, intervenuto ai microfoni di Sky Sport: “Se ne è parlato spesso, Rangnick al Milan sarebbe un bel colpo. Farebbe sia l’allenatore che il direttore sportivo. Lui e Ibrahimovic insieme? La vedo dura, sono come la luna e il sole, il matrimonio è impossibile”.

Il tedesco ha poi parlato del carattere e delle qualità di Rangnick: “Dicono che sia matto, in realtà è ambizioso, fissato sui suoi obiettivi. Predilige squadre giovani, la ricerca ai talenti di prospettiva come Werner. Non ama gli elementi anziani, a fine carriera”.

Dalla Germania dunque sono sicuri: se Rangnick dovesse dire sì al Milan difficilmente Ibrahimovic potrà restare. O uno o l’altro: un bivio che verrà risolto solo prossimamente.

LEGGI ANCHE -> JOVIC AL MILAN AL POSTO DI IBRAHIMOVIC?