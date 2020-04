Milan, tentativo di Boban per Icardi: il racconto

Zvonimir Boban voleva Mauro Icardi al Milan e aveva provato a impostare una trattativa nell’ultimo calciomercato estivo, ma l’ha spuntata il PSG alla fine.

Mauro Icardi è stato accostato al Milan in più occasioni l’estate scorsa e anche nelle ultime settimane. La stessa Wanda Nara, sua moglie, aveva rivelato che ad agosto c’erano stati contatti per un trasferimento in rossonero.

Oggi Sky Sport conferma che Zvonimir Boban aveva effettuato un sondaggio per il centravanti argentino. Quando all’Hotel Bulgari di Milano era in corso al trattativa per il passaggio al PSG, l’ex Chief Football Officer del Milan provò a inserirsi proponendo a sua volta un prestito. Tuttavia, l’offerta della società parigina era migliore a livello economico per l’Inter e le prospettive erano più interessanti per il giocatore stesso.

Il Milan non poteva mettere sul piatto le stesse cifre del Paris Saint-Germain e non dava a Icardi la possibilità di giocare in Champions o in Europa League. Un tentativo è stato fatto da Boban, ma non ha avuto successo. Difficile che si possa riaprire una trattativa nei prossimi mesi.

Ancora non è chiaro se il PSG verserà all’Inter i 70 milioni previsti dall’accordo sul prestito con diritto di riscatto. Lo stop definitivo della Ligue 1 potrebbe influire sulle scelte del club parigino. In ogni caso, per acquistare un bomber come l’argentino servirà un investimento molto oneroso e il Milan non può permetterselo oggi.

