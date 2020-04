Serie A – La formula per finire il campionato

Indiscrezioni su come potrebbe essere conclusa anzitempo la stagione di Serie A 2019-2020. Si va verso un cambio di regolamento.

Arrivano indiscrezioni importanti sul termine della tanto complicata e discussa stagione sportiva 2019-2020.

Visti i rapporti tesi tra FIGC e Ministero dello Sport, si va verso una lenta e progressiva conclusione definitiva dei campionati di calcio, in particolare della Serie A.

Le ultime news sulla formula con cui dovrebbe concludersi la stagione anzitempo arrivano da Stefano Capozucca. Il noto direttore sportivo, interpellato da TMW Radio, ha ammesso di aver avuto notizie e riferimenti concreti sulle nuove formule.

Pare che non verrà assegnato lo Scudetto 2019-2020, facendo diventare vana la sfida tra Juventus e Lazio, oggi divise da solo un punto in classifica.

Saranno sette i piazzamenti UEFA: le prime quattro dell’attuale classifica andranno in Champions League, le successive tre invece in Europa League, con il Milan che spera di rientrare come settima per ordine di piazzamento in corso.

Due sole le retrocessioni. Una scelta che condannerebbe in B il Brescia e la SPAL. Stesso numero di promozioni dalla serie cadetta a quella massima.

“Sicuramente ci saranno scontenti – ha ammesso Capozucca – Basti pensare alla Spal che potrebbe pensare di salvarsi ancora. O il Frosinone che in B ha soli 2 punti in meno della seconda in classifica”.

