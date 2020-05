Milan, Kessie atteso in Italia entro il weekend

Franck Kessie dovrebbe tornare a Milano entro domenica. Avrebbe dovuto rientrare già prima, come altri compagni, ma non ha potuto ripartire dalla Costa d’Avorio.

Solamente due giocatori del Milan non sono ancora rientrati in Italia. Uno è Zlatan Ibrahimovic, l’altro è Franck Kessie.

Se lo svedese ha avuto l’autorizzazione per rimanere a Stoccolma ad allenarsi con l’Hammarby, diversa è la situazione del compagno. Infatti, l’ex Atalanta era rimasto bloccato in Costa d’Avorio a causa della chiusura completa dei confini nazionali e delle difficoltà nell’organizzare un volo che lo riportasse in Italia.

Secondo quanto riferito oggi dal Corriere dello Sport, Kessie è atteso a Milano tra domani e domenica. Entro il weekend, dunque, il centrocampista rossonero dovrebbe arrivare in Italia.

