Sportmediaset – Ibrahimovic, si avvicina il rientro: a Milano già lunedì?

Le ultime sul possibile ritorno a Milano di Zlatan Ibrahimovic, attualmente ancora in Svezia per cercare di allenarsi e restare in forma.

Lunedì potrebbe essere il giorno giusto. Zlatan Ibrahimovic potrebbe tornare a Milano, proprio nella data in cui in Italia scatterà la Fase 2 imposta dal Governo.

L’attaccante classe ’81 è attualmente a Stoccolma, per stare con la famiglia ma soprattutto per approfittare della possibilità di lavorare sul campo con l’Hammarby.

Ibra è già in forma. E come afferma la redazione di Sportmediaset, sembra ormai pronto a ritornare in Italia. Non lo farà in questo weekend, come precedentemente ipotizzato, bensì all’inizio della prossima settimana.

Lo svedese, in contatto continuo con la dirigenza e lo staff tecnico del Milan, potrebbe sbarcare in città già lunedì 4 maggio. Dovrà subire alcuni controlli sanitari standard ed inizialmente sarà costretto ad allenarsi in quarantena.

La prossima settimana sarà decisiva sia per il futuro del campionato di Serie A, sia per il destino dello stesso Ibrahimovic. Con un contratto in scadenza al 30 giugno, l’attaccante del Milan dovrà discutere con il club di un eventuale ma ancora complesso rinnovo.

