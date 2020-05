Rangnick conferma: “Interesse del Milan, ora consideriamo altre cose”

Ralf Rangnick ha rilasciato in un’intervista in cui conferma l’interesse del Milan per lui. Ma il Coronavirus rischia di cambiare tutto.

Ralf Rangnick esce allo scoperto e conferma l’interesse del Milan. Intervistato da Mitteldeutsche Zeitung, l’allenatore tedesco ha spiegato com’è la situazione sul suo futuro.

Sul Milan ha detto: “C’è stato un interessamento del Milan, ma con il Coronavirus ci sono state altre cose da considerare, oltre a pensare se sono l’uomo giusto per loro e viceversa”.

La questione Coronavirus in effetti rischia di creare delle complicanze. Rangnick avrebbe dovuto incontrare Singer in questo periodo per mettere le basi del progetto. Il summit è saltato e ora i tempi rischiano di allungarsi.

Il tedesco è in attesa, così come lo è Stefano Pioli, che intanto segue i suoi ragazzi in video-conferenza. Ma fra poco potrà tornare sui campi di Milanello per dirigere gli allenamenti individuali: l’ok è arrivato poco fa dal Viminale.

