Dal Portogallo: Soriano verso il Benfica. Si libera un obiettivo del Milan

Notizia interessante dal Portogallo per il calciomercato Milan: un trasferimento che può liberare un obiettivo dichiarato.

Il quotidiano portoghese A Bola parla di un possibile colpo in arrivo nella rosa del Benfica, per la stagione 2020-2021.

Le aquile di Lisbona si sarebbero mosse per il giovane portiere Juan Soriano, che gioca nel Siviglia. Il calciatore non sarebbe considerato un intoccabile dagli andalusi, e ciò aprirebbe le porte al trasferimento in Portogallo.

Un acquisto, quello di Soriano, che darebbe una mano al Milan per la caccia ad un obiettivo di mercato dichiarato. L’attuale numero uno del Benfica Luis Maximiano.

Un calciatore considerato quasi intoccabile dalla sua squadra, che lo reputa un titolare fisso tra i pali. Ma le ultime indiscrezioni sembrano avvicinarlo al club rossonero.

Luis Maximiano, classe ’99, è sul taccuino di diversi club. Il Milan lo ha indicato come possibile sostituto di Gianluigi Donnarumma. Se si dovesse scatenare il valzer dei portieri internazionali, i rossoneri punterebbero proprio al portoghese.

L’assist come detto arriverebbe da Juan Soriano, pronto a prendere il suo posto nel Benfica.

