Bakayoko, c’è il Siviglia – Ma lui sogna il Milan

Bakayoko sogna il ritorno al Milan e prova a mandare segnali. Ma intanto c’è il Siviglia oltre al PSG di Leonardo.

Tiemoué Bakayoko tornerebbe di corsa al Milan, scrive Calciomercato.com stamattina. In Spagna si parla di un forte interesse del Siviglia, oltre a quello del Paris Saint-Germain; Leonardo vuole un centrocampista e in lista c’è anche Ismael Bennacer.

Ha passato un anno importante coi rossoneri. Non sono mancate le incomprensioni, come la lite in mondovisione con Gennaro Gattuso o le multe per eccessi poco graditi. Ma lui ha capito gli errori fatti ed è rimasto molto legato al Milan.

A febbraio è stato anche a San Siro per seguire il derby Inter–Milan, vinto 4-2 dai nerazzurri dopo un primo tempo straordinario degli uomini di Stefano Pioli. Il giocatore ha fatto visita ai suoi ex compagni negli spogliatoi e ha ricordato i momenti passati insieme.

Non c’è alcuna trattativa, ma lui tornerebbe molto volentieri al Milan. E, d’altra parte, anche il Diavolo sarebbe felice. Bakayoko è stato un giocatore importante e meritava il riscatto, ma i 35 milioni chiesti dal Chelsea erano davvero tanti.

Ora c’è il Siviglia, mentre il PSG osserva. Un ritorno nella sua Parigi è una bella opportunità, ma il sogno è il ritorno alla sua seconda casa, Milano e il Milan. Un sogno destinato a rimanere tale?

