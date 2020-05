Calciomercato Milan – Mertens ha una preferenza

Tante le voci sul futuro di Dries Mertens. L’attaccante belga del Napoli ha però fatto sapere quale sarebbe la sua prima scelta.

Uno dei nomi più gettonati dalle cronache di mercato odierne è sicuramente quello di Dries Mertens. L’attaccante del Napoli non a caso è in scadenza di contratto.

Di recente si è parlato fortemente di un presunto accordo con il Milan per la prossima stagione, non appena sarà scaduto il suo contratto con i partenopei. Ma in realtà sembra tutto ancora molto enigmatico.

L’indiscrezione del Corriere dello Sport infatti dice tutt’altro: pare che la priorità di Mertens sia un’altra, ovvero trovare un nuovo accordo con il Napoli e restare nel club in cui gioca dal 2013.

Il presidente azzurro Aurelio De Laurentiis avrebbe per l’appunto formulato un’offerta per prolungare il contratto in scadenza di Mertens. Il Napoli attende soltanto la risposta definitiva del suo numero 14.

Il belga ci penserà seriamente. Il Napoli è la sua prima scelta, ma non mancano proposte, dall’Italia e dall’estero, che lo starebbero tentando in vista del prossimo futuro.

Occhio infatti alle contromosse di Chelsea e Inter, club che a detta del Corsport avrebbero già messo sul piatto delle offerte vere e proprie.

Ed il Milan? Le ultime indiscrezioni allontanano l’ipotesi di un accordo vicino con Mertens. Ma può ancora succedere di tutto, visto che l’attaccante non ha ancora preso alcuna decisione definitiva.

