Marsiglia, fissato il prezzo del talento – Il Milan sorride

Calciomercato Milan – I rossoneri si fiondano su un giovanissimo difensore che ha fatto molto bene nell’ultima Ligue 1.

La Ligue 1 francese è terminata. Per evitare nuove emergenze sanitarie, il Governo d’oltralpe ha scelto da giorni di sospendere definitivamente la stagione 2019-2020.

Una notizia positiva per l’Olympique Marsiglia, che si è ritrovata così di fatto qualificata alla prossima Champions League.

Nonostante ciò, la squadra di Villas-Boas non naviga in buone acque a livello economico. C’è un passaggio di proprietà in atto e un deficit finanziario non di poco conto, viste anche le restrizioni del Fair Play Finanziario.

Ecco perché uno dei maggiori talenti del Marsiglia potrebbe essere sacrificato sul mercato. Si tratta di Boubacar Kamara, difensore classe ’99 di origine franco-senegalese.

Sulle tracce di Kamara c’è proprio il Milan, visto che gli osservatori rossoneri avevano già nel recente passato visionato da vicino, con ottime recensioni, il ventenne cresciuto proprio a Marsiglia.

Il d.s. Andoni Zubizarreta tempo fa ha parlato di una valutazione di 90 milioni di euro per Kamara. Una provocazione bella e buona, visto che i problemi interni dell’OM costringeranno probabilmente a cedere il talento per molto meno.

Calciomercato.com parla di una richiesta inferiore ai 30 milioni di euro. Una cifra che non spaventa il Milan. Non è da escludere un assalto estivo a Kamara, possibile spalla ideale di Alessio Romagnoli nella linea difensiva del futuro.

