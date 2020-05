Milanello, tutto pronto: il programma della ripresa

Il centro sportivo di Milanello pronto a riaprire a breve. Ma il protocollo imposto da FIGC e Ministero dev’essere rispettato a pieno.

Il centro sportivo di Milanello è pronto ad aprire le proprie porte. Ma con cautela, come imposto dai recenti dettami e dai protocolli imposti dall’alto.

Secondo la Gazzetta dello Sport, nella giornata odierna termineranno i test medici per calciatori e staff tecnico del Milan, tutti da effettuarsi presso la clinica ‘La Madonnina’.

Dopo di che, qualora i prelievi sierologici non svelassero nulla di preoccupante all’interno del gruppo rossonero, il Milan potrà riappropriarsi del proprio centro sportivo, anche se non c’è una data precisa.

La proprietà Elliott Management è molto cauta in questo. Non a caso il fondo della famiglia Singer fu tra i primi al mondo a prevenire l’emergenza Coronavirus, chiudendo anzitempo tutte le proprie filiali, come fatto con gli uffici istituzionali del Milan.

Se tutto andrà bene però Milanello potrebbe riaprire già da domani. Con un programma specifico: allenamenti individuali e atletici per i calciatori, divisi sui tre campi da gioco e presumibilmente scaglionati tra mattina e pomeriggio.

Impossibile l’utilizzo degli spogliatoi come da protocollo. Romagnoli e compagni potranno cambiarsi e farsi la doccia nelle stanze singole della foresteria o direttamente nelle rispettive abitazioni.

