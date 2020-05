Sportmediaset – Juventus-Donnarumma, trattativa a buon punto

Calciomercato Milan, la Juventus e Mino Raiola starebbero lavorando per portare Donnarumma in bianconero. Lo scrive Sportmediaset.

Gianluigi Donnarumma è un caso al Milan. Il rinnovo è un rebus: Ivan Gazidis ragiona sulla possibilità di prolungare per un solo anno, per poi ascoltare le offerte. Un modo, questo, per evitare di perderlo ad una cifra inferiore al suo reale valore.

Sportmediaset spiega che la Juventus ha contatti sempre più fitti con Mino Raiola per diversi obiettivi. Fra questi ci sarebbe anche Gigio. Ecco quanto scritto sul sito: “E in questo periodo a Torino i contatti con il procuratore di Donnarumma sono sempre più frequenti visto che la trattativa per vestire Gigio di bianconero sembra essere a buon punto“.

Il rinnovo di Donnarumma sembra difficile. Il Milan si sta già cautelando ragionando sul possibile sostituto. Pepe Rena e Alessandro Plizzari, entrambi di rientro dal prestito, potrebbero essere la soluzione. Piace anche Alex Meret, in uscita dal Napoli.

LEGGI ANCHE: SAN SIRO, IL NUOVO PROGETTO DI MILAN E INTER