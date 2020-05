Sportmediaset – Il Milan riparte senza Ibrahimovic

Il Milan riprenderà i lavori col gruppo al completo ma ancora senza il suo leader d’attacco. Ibra è pronto però a tornare.

Giorni di test e di ripresa in casa Milan. Oggi alcuni calciatori si sono presentati a Milanello per ricominciare ad allenarsi sul campo, seppur in modo individuale.

Presto Stefano Pioli riavrà a disposizione l’intera rosa. Tranne due calciatori: Franck Kessie, che continua ad avere problemi a rientrare dalla Costa d’Avorio, e ovviamente Zlatan Ibrahimovic.

Come è noto Ibra si sta allenando liberamente a Stoccolma, con l’Hammarby, visto che nel suo paese natìo non vi sono restrizioni opprimenti come negli altri paesi europei. Zlatan è già in grande forma, come dimostrano le immagini provenienti dalla Svezia.

Ma i dubbi legati al suo rientro in Italia sembrano dissolversi a breve: secondo Sportmediaset, Ibrahimovic dovrebbe lasciare Stoccolma nella giornata di domenica, proprio per fare ritorno a Milano.

Il senso di dovere ovviamente forzerà Ibra a rientrare nelle fila della squadra con cui ha un contratto sino a giugno prossimo. Inizialmente sarà costretto alla quarantena, come da prassi. Ma la sua forma fisico-atletica è già ampiamente sopra i livelli generali.

LEGGI ANCHE -> MEUNIER, CHE AFFARE A COSTO ZERO!