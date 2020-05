Calciomercato Milan – Assalto a due attaccanti giovanissimi | VIDEO

Myron Boadu e Jordi Escobar sono due attaccanti giovanissimi finiti nel mirino del Milan. I rossoneri pensano a loro se va via Ibrahimovic.

Il nuovo Milan giovane sta per nascere. Ivan Gazidis ha tracciato le linee guida: spera di avere Ralf Rangnick in panchina per iniziare il progetto. Ma servono acquisti e, in caso di addio di Ibrahimovic, l’attacco è la priorità. Gli scout rossoneri hanno proposto due nomi, entrambi giovanissimi: Escobar e Boadu.

Come scrive Tuttosport oggi, il primo è un attaccante del Valencia, classe 2002. In rotta con il club spagnolo, è stato seguito dal Milan già a gennaio, ma poi Maldini e Boban hanno preferito virare su Zlatan. Adesso può tornare di moda.

Escobar è più accessibile rispetto a Boadu, che invece è valutato almeno 20-25 milioni dall’Az Alkmaar. Inevitabile, visto che Myron è giovane ma ha già un’esperienza importante in Eredivisie (14 gol in 24 partite).

Certamente sono due giocatori giovani e di grande prospettiva. Con Rangnick in panchina potrebbero emergere senza problemi. Il Milan valuterà. Adesso ci sono altre priorità da risolvere: l’allenatore, appunto, poi il futuro di Maldini e Ibrahimovic. Intanto il tecnico tedesco continua a mandare segnali dalla Germania.

LEGGI ANCHE: 10 COSE CHE NON SAPEVI SU BARESI