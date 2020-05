Milan su Boadu – L’AZ fa il prezzo

Conferme sull’opzione Myron Boadu per l’attacco del Milan del futuro. La sua squadra d’appartenenza ha reso noto quanto costerà.

Una punta dall’Olanda per guardare al futuro. Arrivano conferme sull’interesse concreto del Milan per il giovane Myron Boadu, calciatore dell’AZ Alkmaar.

Il talentuoso olandese, di origini ghanesi, è sotto l’egida dell’agente Mino Raiola, con cui il Milan intrattiene spesso rapporti professionali ad alti livelli.

In attesa di scoprire cosa ne sarà di Zlatan Ibrahimovic, altro assistito di Raiola, il Milan pensa al futuro ed a calciatori dal sicuro avvenire, come proprio Boadu.

Intanto la redazione di Tuttosport parla della questione economica. L’AZ avrebbe reso noto il prezzo richiesto per lasciar partire Boadu già dalla prossima sessione estiva.

Si parla di una cifra tra i 20 ed i 25 milioni di euro per il classe 2001 olandese. Un prezzo congruo, visto che Boadu viene considerato in Eredivisie uno dei talenti più forti e concreti, visti anche i 20 gol stagionali realizzati prima dello stop per Coronavirus.

Il Milan lavorerà ai fianchi dell’AZ e del procuratore Raiola. Il profilo piace e ben si adatterebbe nel progetto giovani che vorrebbero lanciare sia l’a.d. rossonero Gazidis che il possibile futuro allenatore Rangnick.

