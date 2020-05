Milan, senza Maldini addio probabile di Ibrahimovic

Oggi Sportmediaset spiega che la partenza di Paolo Maldini comporterebbe, probabilmente, anche il mancato rinnovo di contratto di Zlatan Ibrahimovic.

Il futuro di Paolo Maldini e quello di Zlatan Ibrahimovic sembrano essere legati. La leggenda rossonera è stato, assieme a Zvonimir Boban, il fautore del suo ritorno al Milan.

I rapporti tesi con Ivan Gazidis e l’incompatibilità con Ralf Rangnick spingeranno probabilmente Maldini a lasciare il club. L’arrivo del manager tedesco sancirebbe sicuramente l’addio dello storico numero 3 rossonero, che ieri lo ha attaccato per avergli mancato di rispetto.

Secondo Sportmediaset, ormai Maldini ha un piede fuori dal Milan e questo non agevola la permanenza di Ibrahimovic. Il centravanti svedese, rientrato ieri sera a Milano e che passerà la quarantena a Milanello, non sa ancora con chi dovrà discutere dell’eventuale rinnovo di contratto. Adesso pensa a mantenersi in forma per la probabile ripartenza della Serie A, che vuole concludere alla grande prima di decidere cosa fare.

LEGGI ANCHE -> MALDINI CONTRO RANGNICK: LA POSIZIONE DI ELLIOTT