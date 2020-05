Kilian-Milan, si può: affare low cost in difesa

Il difensore Luca Kilian, finito sul taccuino del Milan, può sbarcare in Italia per un esborso assolutamente fattibile per i rossoneri.

Occhi in Germania da parte degli osservatori del Milan per rinforzare e ringiovanire ulteriormente la difesa rossonera del futuro.

Da ieri si fa il nome di Luca Kilian come possibile nuovo innesto per il reparto arretrato. Si tratta di un centrale tedesco classe ’99, in forza al Paderborn e titolare della Nazionale Under 21.

Kilian, secondo quanto riportato da Tuttosport, sarebbe un colpo doppiamente ideale per il Milan che verrà. In primis perché anagraficamente rientrerebbe in maniera perfetta nel progetto giovani che la proprietà Elliott ha sposato da tempo.

Ma soprattutto sarebbe un colpo low cost: bastano infatti 2 milioni di euro per strappare Kilian dal Paderborn, visto che all’interno del suo contratto è presente una clausola rescissoria di tale portata.

Dopo essere stato snobbato dal Borussia Dortmund, squadra nella quale è cresciuto, Kilian lo scorso anno si è trasferito nel piccolo Paderborn a costo zero. Il 2020 può diventare l’annata della svolta, visto il pressing recente del Milan.

