Torino, il ds Vagnati vuole Bonaventura: contattato Raiola

Il Torino fa sul serio per Giacomo Bonaventura. Il direttore sportivo Davide Vagnati ha parlato con Mino Raiola, che ha sul tavolo anche altre opzioni per il giocatore del Milan.

Giacomo Bonaventura ha tante opzioni per proseguire la sua carriera una volta lasciato il Milan. Il contratto è in scadenza a giugno 2020 e non verrà rinnovato, com’è ormai risaputo.

Sulle sue tracce ci sono Atalanta, Fiorentina, Lazio, Roma e Torino. Il club che sembra essersi fatto maggiormente avanti finora è proprio il Torino. L’ex direttore sportivo Daniele Bava aveva già avviato contatti con Mino Raiola, presentando anche una prima offerta contrattuale.

Il suo successore Davide Vagnati mantiene Bonaventura nel mirino e, secondo quanto riportato da Tuttosport, ha già parlato sia con Raiola che con il giocatore. Il dirigente granata ha ribadito la volontà di ingaggiare l’attuale centrocampista del Milan, ritenuto perfetto per il progetto del club.

Jack è un calciatore dotato di esperienza, qualità tecniche e duttilità tattica. Un profilo che molti allenatori apprezzano. A Torino potrebbe anche ritrovare Marco Giampaolo, uno dei tecnici che Vagnati e Cairo valutano per sostituire Moreno Longo a fine stagione.

Bonaventura valuterà l’opzione migliore per il proprio futuro. È trapelato un suo forte interesse nel fare ritorno all’Atalanta, squadra nella quale è cresciuto. Ma bisognerà vedere se rientrerà nei piani di Gian Piero Gasperini.

