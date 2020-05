7 Gold – Arnault-Milan, passi avanti nella trattativa: le ultime

Nuove voci sul possibile acquisto del Milan da parte di Bernard Arnault. Ecco le ultime news riportate dall’emittente 7 Gold.

Stando a quanto riportato dall’emittente 7 Gold, Bernard Arnault starebbe effettuando le due diligence volte all’acquisto del Milan da Elliott Management.

La trattativa potrebbe subire un’accelerata in piena estate, quando dovrebbero esserci maggiori certezze sulla costruzione del nuovo stadio in sinergia con l’Inter.

Sono queste le ultime indiscrezioni in merito a questo possibile cambio di proprietà. Bisogna però ricordare che Arnault, proprietario di LVMH, con un patrimonio superiore ai 113 miliardi, ha smentito più volte queste indiscrezioni sull’acquisto del Milan.

Milan News, nuove voci su Arnault

Lo ha fatto di recente anche suo figlio su Instagram, in risposta a voci riportate dal giornalista Luca Serafini. Quale sarà la verità? Non ci resta altro che aspettare e vedere cosa succederà.

Sicuramente una buona parte del tifo milanista spera in questo cambio di rotta. Elliott finora, nonostante gli investimenti, non è riuscito a rimettere in piedi il club. Bisogna però ammettere che ci ha provato, con tanti soldi messi sul mercato e per i dirigenti. Non è servito a nulla, adesso con Rangnick forse l’ultima chance.