Dalla Spagna – Milan, ecco il difensore: arriva dall’Arsenal

Il Milan ha puntato il difensore dell’Arsenal: in scadenza di contratto nel 2021, è un’occasione da non perdere. Ne parlano in Spagna.

In attesa di scoprire se Simon Kjaer verrà riscattato o meno, il Milan si guarda intorno per eventuali rinforzi in difesa. I colleghi di TodoFichajes.com hanno parlato di Shkodran Mustafi.

Il difensore è in forza all’Arsenal e ha un contratto in scadenza nel 2021. Come scrivono in Spagna, il costo del cartellino si aggirerebbe intorno ai 10 milioni. Una cifra abbordabile per le casse di Elliott Management.

Mustafi rappresenta una buona soluzione per la difesa. Parliamo di un giocatore che conosce la Serie A, visto il suo passato alla Sampdoria, e che nel 2014 ha vinto il Mondiale con la Germania. Con la Nazionale ha vinto anche una Confederations Cup, mentre con l’Arsenal si è portato a casa una FA Cup e un Community Shield.

LEGGI ANCHE >> BOGA-MILAN, PARLA L’AGENTE

Calciomercato Milan, il prezzo di Mustafi

Mustafi è quell’elemento di esperienza e qualità che potrebbe far comodo al Milan. Insieme ad Alessio Romagnoli comporrebbe una difesa molto interessante. Il tedesco, dato il suo stile di gioco, potrebbe sposarsi bene con Ralf Rangnick, allenatore che gradisce difensori forti fisicamente e veloci.

Come visto, poi, Mustafi rappresenta una buona occasione anche dal punto di vista economico. Costa soltanto 10 milioni, una cifra che il Milan può permettersi senza troppi problemi.

L’affare potrebbe essere facilitato dal legame che c’è fra Ivan Gazidis e l’Arsenal. Classe 1992, Mustafi è nel pieno della sua carriera. A 28 anni potrebbe trovare al Milan terreno fertile per dare una sterzata decisiva alla sua carriera. Tra l’altro è un profilo duttile: può giocare in una difesa a tre, a quattro o anche da terzino destro in caso di emergenza.

LEGGI ANCHE >> L’OFFERTA DELLA JUVENTUS PER ROMAGNOLI