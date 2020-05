Il PSG non molla Bennacer: Leonardo ha un alleato

Leonardo ambisce a portare Ismael Bennacer al PSG e dal Qatar c’è chi lo appoggia su questa operazione. Il Milan, però, va convinto a vendere il giocatore.

Il Paris Saint-Germain continua a pensare a Ismael Bennacer per rinforzare il centrocampo. Il regista del Milan piace molto a Leonardo, direttore sportivo del club parigino.

È pronta un’offerta da circa 30 milioni di euro per assicurarsi il giocatore, anche se dalla sede rossonera non è finora trapelata l’intenzione di voler cedere. Sulle tracce dell’ex Empoli c’è anche il Manchester City, dove Pep Guardiola lo apprezza e lo vorrebbe nella sua squadra.

Secondo quanto rivelato in Francia da FootMercato, Leonardo avrebbe un prezioso alleato nella corsa a Bennacer. Si tratta Tamim ben Hamad Al Thani, lo sceicco del Qatar proprietario del PSG. Il miliardario qatariota stima il 22enne centrocampista algerino e vorrebbe portarlo a Parigi.

Servirà una super offerta per far cambiare idea al Milan, che vuole puntare su Bennacer anche nella prossima stagione. L’ex Empoli ha messo in mostra qualità importanti e la società rossonera non vuole privarsene dopo un solo anno.

LEGGI ANCHE -> RUMMENIGGE: “RANGNICK AL MILAN? ECCO L’ERRORE COMMESSO”